Mirassol anuncia renovação com Muralha e outros sete jogadores para 2025

O Mirassol anunciou na tarde desta sexta-feira (13) a renovação contratual do goleiro Alex Muralha. O novo vínculo vai até o final da próxima temporada.

Assim, Muralha estará no elenco do Mirassol que disputará o Campeonato Paulista e a Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. O arqueiro foi peça fundamental na equipe nesta temporada, sendo um dos destaques da Série B. Na competição, ele passou 22 jogos sem sofrer gols.

Com partidas pelo Flamengo e pela seleção brasileira, Alex Muralha teve sua primeira passagem pelo Mirassol em 2014. Ele voltou ao clube em 2021 e depois em 2023. Aos 35 anos, o arqueiro é o jogador da posição que mais vestiu a camisa do Mirassol na história

Além de Muralha, o Mirassol anunciou a renovação de outros sete jogadores: Iury Castilho, Léo Gamalho, Zeca, Lucas Ramon, Negueba, Luiz Otávio e Gabriel. Assim, todos eles defenderão o Mirassol no ano de centenário do clube.