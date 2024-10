Corinthians domina o Santa Fé e conquista penta da Libertadores Feminina

O Corinthians é pentacampeão da Libertadores Feminina. Neste sábado (19), as Brabas venceram o Independiente Santa Fé por 2 a 0, na final da competição, no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai.

Artilheira alvinegra na temporada, Vic Albuquerque abriu o placar e Erika completou o resultado. Vic chegou aos 17 gols marcados pelas Brabas e teve mais uma atuação decisiva.

A final desta tarde foi a reedição de 2021, inclusive o resultado. Na ocasião, o Timão também superou o Santa Fé por 2 a 0, no Parque Central, em Montevidéu (URU).

As Brabas estão na liderança isolada do ranking de maiores campeãs do torneio continental, com cinco taças. As quatro primeiras posições são ocupadas por clubes brasileiros: o São José tem três títulos, enquanto Santos e Ferroviária são bicampeões.

Brabas dominam 1º tempo morno

O Corinthians foi superior na primeira etapa, mas não teve atuação brilhante. Foram sete finalizações das Brabas e apenas três com real perigo para a goleira Velásques. Na melhor oportunidade, Vic Albuquerque aproveitou bobeada da marcação para encher o pé e mandar um chutaço no canto direito, abrindo o placar.

Por mais de 30 minutos, a equipe colombiana sequer levou perigo à meta de Nicole. A única boa chance do Santa Fé saiu em jogada pelo lado direito, com Zamorano. Huertas aproveitou a sobra após cruzamento da meio-campista, mas desperdiçou.

2º tempo com gol de zagueira

As Brabas passaram os primeiros 15 minutos do segundo tempo apenas administrando o resultado e não foram ameaçadas defensivamente.

Aos 20 minutos, a zagueira Erika, de 36 anos, aproveitou a falta de marcação para antecipar a linha das adversárias, desviar de cabeça e ampliar o marcador.

Lances importantes

Vic faz 1x0: A artilheira recebeu lançamento absurdo de Duda Sampaio, dominou nas costas da zaga cortando a marcação e encheu o pé em chutaço no canto direito da goleira.

Santa Fé leva perigo ao gol alvinegro: Zamorano escapou pela direita e fez o passe para o meio da área, mas Belinha cortou. Huertas pegou a sobra na meia-lua completamente livre e não empatou por pouco.

Bola parada amplia vantagem corintiana: Yasmim mandou cobrança venenosa de falta pela direita, Erika antecipou as marcadoras e foi de peixinho na bola para desviar e ampliar o placar.

Santa Fé perde chance clara de diminuir o prejuízo: Zamorano infiltrou a área, ficou cara a cara com Nicole, mas desperdiçou a melhor chance do Santa Fé no jogo.

Faltou pouco, Yayá: A meio-campista tentou um chute de longe, bateu no cantinho direito da goleira, mas a arqueira saltou bem para espalmar.

Corinthians quase faz o terceiro: Yasmim cruzou pela direita, a defesa interceptou, mas Ju Ferreira pegou a sobra do meio da rua, viu a goleira adiantada e bateu de cobertura, mas Velásques salvou antes que a bola entrasse.

Ficha técnica

Corinthians 2 x 0 Independiente Santa Fé

Local: Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai

Data: 19 de outubro de 2024 (sábado)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Nadia Noelia Blanco (URU)

Assistentes: Adela Sanchez (URU) e Sofia Castro (URU)

VAR: Antonio Joaquin Garcia (URU)

Cartões amarelos: Reyes (Santa Fé)

Gols: Vic Albuquerque, aos 16'/1T; Erika, aos 20'/2T.

Corinthians: Nicole; Isabela, Erika (Daniela Arias), Mariza e Yasmin; Yaya, Duda Sampaio (Ju Ferreira) e Vic Albuquerque; Carol Nogueira (Gisela Robledo), Millene (Eudimilla) e Gabi Zanotti (Jheniffer). Técnico: Lucas Piccinato.

Santa Fé: Yessica Velásques; Natalia Laguado, Andrea Pérez, Isabel Basanta e Acosta; Carolina Baldallo (Mosquera), Zamorano, Huertas (Karen Hernández) e Reyes (Katherine Valbuena); Karla Torres e Paula Escobar (Nelly Córdoba). Técnico: Omar Ramírez.