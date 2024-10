'O torcedor tem que festejar, mas o Corinthians continua na UTI', diz Juca

O Corinthians venceu o Athletico nesta quinta (17), na Neo Química Arena, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A vitória importante foi assunto no Fim de Papo, programa exibido pelo UOL Esporte no YouTube.

Para os colunistas Danilo Lavieri e Juca Kfouri, o resultado deve ser comemorado, mas o Corinthians ainda corre riscos. Os jornalistas alertaram para a sequência do time na competição mesmo com o bom desempenho desta quinta.

Eu acho que essa vitória tem um impacto mais legal para o domingo contra o Flamengo, e aliás o Flamengo perdeu, do que olhar a longo prazo na zona de rebaixamento. É muito importante essa vitória. Se tivesse perdido, acabava. Mas é uma situação que ainda é muito complicada. Fundamental, mas calma. Danilo Lavieri, no Fim de Papo

Contra o Cuiabá, o Yuri tá fora, e o Martínez também. Martínez é menos grave pro momento do Yuri, muito mais como garçom do que como finalizador. Yuri está mostrando um futebol com o Ramón Díaz que ele não vinha mostrando. É claro que nesse momento o corintiano tem mais é que festejar, mas a situação é exatamente essa. Continua na UTI.