Volta de Neymar é inevitável, mas Dorival não pode se dobrar, dispara RMP

Durante o Fim de Papo desta quarta (16), o comentarista Renato Maurício Prado afirmou que Neymar ainda tem muito a contribuir com a seleção brasileira dentro de campo.

Na opinião de RMP, o atacante do Al-Hilal é tecnicamente muito superior a todos os outros jogadores da seleção. No entanto, o jornalista acredita que a influência de Neymar pode ser ruim se ele não tiver limites bem claros impostos por Dorival Junior.

Mesmo jogando muito menos do que já jogou, o Neymar ainda é tecnicamente muito melhor que todos os outros da seleção. [...] É inevitável. Ele virá. O que o Dorival tem que tentar fazer é não se dobrar, como fez o Tite. O Tite permitiu tudo ao Neymar. O Dorival, se chamá-lo, tem que ter um comportamento diferente. Pode falar que quer o Neymar, pode dar a faixa. Agora, negócio de pai no vestiário, isso não existe. [...] Não sei se o Dorival tem peito para isso, mas se tiver, o Neymar ainda pode ser útil. No futebol, pode ajudar muito, a influência pode ser muito ruim.

Renato Maurício Prado

Quem sai fortalecido e quem perde espaço na seleção? Colunistas debatem

Todos apontaram que Luiz Henrique, Igor Jesus e Gerson foram os que mais ganharam espaço, indicando também que os laterais Abner e Vanderson se destacaram positivamente. Por outro lado, Paquetá, Endrick e Rodrygo foram indicados como os mais prejudicados na rodada das eliminatórias.

