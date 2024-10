Corinthians tem a tabela mais fácil até o fim do Brasileiro; Atlético-MG tem a mais difícil

O Corinthians segue na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Porém, de acordo com ranking feito pelo perfil @DataFutebol do X, antigo Twitter, o Timão terá a tabela mais fácil até o fim da competição. Por outro lado, o Atlético-MG terá a mais difícil.

Segundo o perfil, o ranking é baseado no aproveitamento em casa e fora dos adversários que as equipes irão enfrentar até o final da liga nacional.

Corinthians é o time com a tabela mais fácil até o fim do Brasileirão. Confira o Top10; 1. Corinthians (1.17)

2. Bragantino (1.20)

3. Vitória (1.21)

4. CAP (1.24)

5. Grêmio (1.31)

6. Botafogo (1.34)

7. Goianiense (1.34)

8. Flamengo (1.37)

9. Cuiabá (1.37)

10. Cruzeiro (1.38) pic.twitter.com/oPFv6nx8wm ? DataFut (@DataFutebol) October 14, 2024

Por conta disso, o Corinthians é quem terá, em tese, os adversários mais fáceis nessa reta final, tendo dificuldade de 1.17. O Alvinegro Paulista está atualmente na 17ª posição, com a mesma pontuação do Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas fica atrás por conta do número de vitórias (oito a seis).

Bragantino (1.20) é o segundo time com a tabela mais "tranquila" até o fim do Brasileirão. Em seguida, aparecem dois rivais do Timão contra o rebaixamento: o Vitória (1.21) e o Athletico-PR (1.24).

Já o Atlético-MG é quem enfrentará os adversários mais complicados, tendo 1.51 de dificuldade. Com 40 pontos, na nona colocação, a principal briga do Galo na competição é pela vaga na Libertadores.

Criciúma (1.48) e Palmeiras (1.48) aparecem em seguida no ranking da tabela mais difícil. O Alviverde ocupa a segunda colocação, com 57 pontos, e luta pelo título com o líder Botafogo, que terá a sexta reta final mais fácil (1.34). O Glorioso tem uma vantagem de três pontos na primeira posição.

Confira o ranking completo da tabela mais fácil até a mais difícil: