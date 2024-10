Hernan: Atlético-MG quer a volta de Rodrigo Caetano, que está na seleção

O Atlético-MG trabalha nos bastidores pelo retorno de Rodrigo Caetano, hoje na CBF, como CEO do clube em 2025. A informação foi revelada pelo colunista André Hernan, no De Primeira.

Os donos da SAF do Galo admiram o trabalho de Rodrigo Caetano, que vê com bons olhos um possível retorno ao clube onde foi executivo de futebol, apurou Hernan. "Nos bastidores da CBF, há uma insatisfação geral e isso atinge também o Rodrigo Caetano, que não descarta uma saída da CBF em 2025", explicou.

Oficialmente, o Atlético-MG diz não ter nenhum tipo de contato com o Rodrigo Caetano, mas nos bastidores a gente sabe que os donos da SAF do Galo têm muito apreço pelo Rodrigo Caetano, gostam muito dele. O Rodrigo deixou um legado no clube e eles gostariam muito da volta do Rodrigo Caetano em outro cargo, até acima de um executivo de futebol. Hoje, o executivo de futebol é o Victor, ex-goleiro, São Victor. O Rodrigo Caetano seria uma espécie de CEO do clube em 2025.

Nos bastidores da CBF, há uma insatisfação geral e essa insatisfação atinge também o Rodrigo Caetano, que não descarta uma saída da CBF em 2025. Há essa possibilidade, esse namoro existe, esse match, mas ninguém nesse momento vai falar publicamente sobre esse casamento, esse retorno do Rodrigo Caetano para o Galo em 2025. André Hernan

