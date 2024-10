Flamengo de Filipe Luís tem Léo Ortiz de volta à zaga e reserva convocado

Do UOL, no Rio de Janeiro

Além de dar uma nova chance a Gabigol, Filipe Luís também fez mudanças no sistema defensivo em seus primeiros momentos como técnico do Flamengo. Com ele, Léo Ortiz voltou a exercer sua posição de ofício como zagueiro e Fabrício Bruno foi para o banco de reservas mesmo tendo sido convocado novamente para a seleção brasileira por Dorival Júnior.

O que aconteceu

Ortiz vinha atuando como volante com Tite. Foi assim que ele conseguiu obter uma sequência como titular e apresentou boas atuações improvisado.

Filipe Luís, porém, não o enxerga desta forma. Logo em seu primeiro jogo, na vitória sobre o Corinthians por 1 a 0, na Copa do Brasil, já recuou Ortiz para a zaga e o manteve como titular, opção esta que repetiu na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro.

Fabrício Bruno, por sua vez, foi reserva nos dois jogos e sequer entrou em campo. Ortiz fez dupla de zaga com Léo Pereira em ambos.

Fabrício Bruno foi convocado ontem para a seleção após corte de Éder Militão, lesionado. Ele defenderá o Brasil nos jogos das Eliminatórias contra Chile e Peru.

Para Filipe Luis, porém, a disputa está em aberto. O treinador deu a entender que a escalação dependerá do adversário:

Fabricio e Léo são dois jogadores fantásticos, super seguros. Foi uma opção tática. Opção segundo nosso plano de jogo, que eu tinha estudado o Corinthians, e no jogo de hoje o Léo Ortiz se encaixava melhor. Outro jogo vai ser o Fabricio, e em outro o David [Luiz]. Faço as mudanças de acordo com o jogo. O Fabrício é incrível, sei o quanto é difícil ficar fora, e não tenho duvidas de que ele é importantíssimo para mim e vai ser até o final

Filipe Luís, após a vitória sobre o Corinthians pela Copa do Brasil

Fabrício Bruno recusou proposta do West Ham

Em maio, Fabrício Bruno recusou uma proposta do West Ham, da Inglaterra. Entre Flamengo e o clube inglês já havia um acordo, mas o zagueiro decidiu ficar.

O que pesou foi a questão salarial e o tempo de contrato. Fabrício Bruno receberia um pouco mais que no Rubro-Negro e o vínculo iria até o meio de 2028, enquanto que no Fla seria até o fim do mesmo ano.

O Flamengo receberia 15 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões na cotação atual). Dirigentes, inclusive, não esconderam o descontentamento com a recusa do zagueiro.