Jogo do Flamengo hoje: horário e onde assistir ao vivo

O Flamengo recebe o Corinthians hoje (2), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (TV aberta), sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Os cariocas têm uma novidade à beira do campo. Após a demissão de Tite, Filipe Luís faz o seu primeiro jogo no comando do rubro-negro.

A provável escalação do Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Plata e Bruno Henrique.

O Flamengo eliminou o Bahia após vencer os dois jogos por 1 a 0. O Corinthians passou pelo Juventude com placar agregado de 3 a 2 na fase anterior.

Flamengo x Corinthians -- Copa do Brasil