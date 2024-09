EA abraça futebol feminino e aposta em tecnologia por jogo ainda mais real

Será que um jogo de videogame será capaz de recriar com exatidão os movimentos e até pensamentos dos jogadores de futebol da vida real? Essa é a tentativa da EA Sports, que se apoia em toneladas de dados, imagens e até inteligência artificial para, a cada edição, diminuir um pouco o "espaço" entre os campos reais e virtuais.

Está se tornando um ponto realmente importante em termos da experiência. [...] Começamos a adicionar níveis técnicos que nos permitem colocar quantidades massivas de dados para nossos sistemas de jogos, para que possamos traduzir esses dados em movimentos. Estamos falando de terabytes de dados de jogadores que recebemos de transmissão de alta resolução, que agora nos a habilidade de criar setas de movimento em tempo real para os personagens do jogo. John Reseburg, vice-presidente de Marketing, Parcerias e Comunicações da EA Sports

Este ano introduzimos o FCIQ, que é um sistema de I.A. táctico, onde teremos jogadores interagindo no campo, muito mais próximo do que eles fazem na vida real, em pontos de decisão críticos. Estamos colocando nossos jogadores cada vez mais nas cabeças dos jogadores de futebol no mundo real.

John admite que há um "espaço" entre o que os atletas fazem em campo e as reproduções do game. Para ele, contundo, esta distância vem diminuindo.

Toda vez que eles [jogadores passam pelo campo, eles estão fazendo coisas incríveis, Agora temos a habilidade, com os dados e a base tecnológica, de começar a pegar isso. Quando eles fizerem coisas incríveis no campo, nossos dados, tecnologias e sistemas de engenharia nos permitem trazer isso para o jogo em tempo real. Acho que continuaremos a ver esse delta' entre coisas que faço no campo versus que vejo no jogo.

Agora, o que ele tem certeza que ouvirá todos os anos são os comentários dos jogadores sobre os respectivos ratings (pontuações por habilidades pré-definidas).

Os atletas quase sempre têm feedback sobre como eles jogam no jogo ou quais são os seus ratings. Isso é parte do divertimento. Nós sempre estamos abertos a essas conversas, sempre tomamos esse feedback, e também tomamos muitos outros fatores, particularmente em relação aos ratings. [...] Eu suponho que as conversas sobre os rating serão consistentes em quase todos os anos

Futebol feminino e Endrick embaixador

As cinco principais ligas femininas (campeonatos de Alemanha, Espanha, EUA, França e Inglaterra, além da Champions feminina) estão no modo carreira pela primeira vez. Além disso, cinco dos oito 'icons' desta edição são mulheres: Lotta Schelin, Marinette Pichon, Lillian Thuram, Julie Foudy e Aya Miyama.

Foram 5,4 bilhões de Itens de jogadoras foram usados através do Ultimate Team no futebol no último ano [...] vamos continuar a crescer e ver como podemos elevar o jogo de mulheres dentro do FC.

John não descarta, inclusive, que uma jogadora estrele, sozinha, uma edição do EA FC. A versão Ultimate deste ano, por exemplo, tem como representante Aitana Bonmatí. Jude Bellingham, Zinedine Zidane, Gianluigui Buffon e David Beckham completam a lista.

Realmente, a essa altura, tudo se torna possível. Estamos muito satisfeitos com os passos que temos tomado. Estamos muito satisfeitos com o trabalho que temos conseguido fazer com com as atletas femininas, ligas femininas e clubes.

A EA também está de olho em captar jovens e, pela primeira vez, terá um quarteto de embaixadores, como o brasileiro Endrick. Além do atacante do Real Madrid, integram o time Alyssa Thompson (Angel City - EUA), Bianca Bustamonte (piloto de Fórmula 4) e Travis Hunter (Colorado Buffaloes - futebol americano).

Nós realmente olhamos para a oportunidade com a geração mais jovem, especificamente, e a conexão central que eles têm com os atletas. [...] A maioria dos atletas é conhecida pelo que fazem em campo mas também construíram 'fandons' online, nas redes sociais, baseado no seu interesse em música, ou moda, ou em outras dimensões.

Ele [Endrick] é um jogador muito dinâmico, está passando por uma temporada incrível. Mesmo neste começo, podemos sentir a ansiedade que ele tem em trabalhar conosco. Estamos ansiosos para trabalhar mais com ele e realmente entrar no tipo de trabalho que ele quer a fazer.

* a repórter viajou à convite da EA Sports