'Ruim com ele, pior sem ele?': Casão e Arnaldo discordam sobre Neymar

Neymar está fazendo falta à seleção brasileira? No UOL News Esporte desta quarta-feira (11), Arnaldo Ribeiro e Walter Casagrande debateram e divergiram sobre o tema; confira!

Arnaldo destacou que Neymar saiu por cima na Data Fifa; Casagrande discordou e lembrou o histórico recente do camisa 10.

Arnaldo: Fica a impressão que é ruim com Neymar e pior sem Neymar

Quanto menos ele joga, mais se cria esperança. O Neymar não joga uma grande partida de futebol há muito tempo, mesmo antes da lesão, só que fica essa situação. A gente não sabe se ele vai conseguir jogar futebol em alto nível, porque ele já não estava jogando em alto nível, antes da lesão seríssima. Aí cria-se a impressão que era ruim com ele e está pior sem ele. Essa situação é turbinada dentro da própria seleção, com jogadores, com treinadores e com a gente mesmo, muitas vezes as perguntas aos jogadores e aos treinadores são sobre ele, mesmo sem ele. O Neymar é o nome da padaria agora, mais pelo que os outros não estão jogando do que pelo que ele jogou recentemente. Arnaldo Ribeiro

Casagrande: Neymar não foi decisivo e não faz falta na seleção brasileira

Não [faz falta], tem que ter base para falar que faz falta. O ano passado, o Brasil empatou 0 a 0 com a Venezuela em Cuiabá, o Neymar era o camisa 10; o Brasil perdeu para a Colômbia fora, o Neymar era o camisa 10; o Brasil perdeu do Uruguai, que foi quando ele se machucou, o Neymar era o camisa 10, estava 1 a 0 já para o Uruguai. O Neymar disputou três copas, a primeira estava indo bem aí sofreu uma entrada criminosa e não jogou mais, mas estava bem; em 2018, ele virou cai-cai, virou meme no mundo todo; e em 2022, ele já foi quebrado, o histórico dele depois de 2018 é se quebrar: é tornozelo, pé, dedo, agora ligamento cruzado.

E eu discordo do Arnaldo num ponto: eu não acho que ele está saindo vencedor, eu acho que ele está sendo a pior coisa para ele essas derrotas do Brasil, porque estão jogando toda esperança numa volta do Neymar, mas ele já provou desde que ele entrou na seleção brasileira que não decidiu, não foi determinante que ele jogou. A única Copa América que o Brasil venceu foi em 2019, que ele não jogou. Walter Casagrande

Arnaldo Ribeiro afirmou que Vini Jr. "não é craque" e que esperam dele na seleção brasileira o que ele não pode dar. "Ele não é Ronaldo Fenômeno, não é Ronaldinho Gaúcho, ele não é nem Kaká."

É quase um martírio ver a seleção brasileira jogar atualmente, opinou Arnaldo Ribeiro. O comentarista detonou a atuação do Brasil na derrota por 1 a 0 para o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa.

