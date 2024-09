Pedro escolhe ser operado pelo mesmo médico que o tratou em 2018

O atacante Pedro, do Flamengo, se lesionou durante os treinos da Seleção Brasileira nesta data Fifa, no CT do Caju, em Curitiba. Após exames, foi constatado que o jogador de 27 anos rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, lesão parecida com a que sofreu em 2018, quando defendia o Fluminense e também estava convocado para defender o Brasil. Para a realização da cirurgia, o atleta do Mengão escolheu o mesmo médico que o operou há seis anos.

De acordo com o GE, o médico Luiz Antônio Vieira Martins será o responsável pela cirurgia de Pedro, que deve desfalcar o Flamengo por no mínimo seis meses. Em 2018, o atacante lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho direito, além do menisco, também precisando passar por uma correção.

Naquela ano, assim como na atual temporada, Pedro era o artilheiro do Campeonato Brasileiro e estava convocado para defender a Seleção Brasileira. Em um jogo atuando pelo Fluminense, o jogador sofreu a lesão, que o tirou de ação por sete meses.

Nesta temporada, Pedro marcou 30 gols e deu oito assistências em 43 jogos. Além de melhor goleador desta edição do Brasileirão, o atacante estava na vice-liderança da artilharia da Copa Libertadores, com cinco tentos.