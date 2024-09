Japão goleia Bahrein e confirma bom início nas Eliminatórias Asiáticas

O Japão goleou Bahrein nesta terça-feira por 5 a 0, no Bahrain National Stadium, em partida válida pela segunda rodada da fase três das Eliminatórias Asiáticas. Os gols foram marcados por Ueda (2), Morita (2) e Ogawa.

Os japoneses assim confirmam o bom início nesta fase das Eliminatórias, após também golearem a China na primeira rodada, por 7 a 0. Eles seguem na ponta do grupo C, com seis pontos e sem sofrer gols. O Bahrein é o terceiro colocado com três pontos, após surpreender a Austrália na primeira rodada, vencendo por 1 a 0.

As duas seleções voltam a campo em um mês, no dia 10 de outubro. O Bahrein recebe a Indonésia às 13h (de Brasília), enquanto o Japão visita a Arábia Saudita às 15h.

O primeiro gol japonês aconteceu aos 37 minutos, após Al-Khalasi, do Bahrein, tocar com a mão na bola dentro da área, resultando em pênalti. O centroavante Ayase Ueda foi para a bola e marcou, chutando cruzado. Ele também marcou o segundo aos dois minutos da segunda etapa, após passe de Ito.

Morita marcou dois em seguida, aos 16 e 19 minutos. O primeiro recebendo sozinho de Ueda e batendo aberto, e o segundo após aparecer na segunda trave para finalizar um cruzamento de Mitoma.

Ogawa ganhou dos defensores de cabeça após uma defesa do goleiro aos 36, fechando o placar para os japoneses.

Confira os resultados do dia nas Eliminatórias Asiáticas

China 1 x 2 Arábia Saudita

Indonésia 0 x 0 Austrália

Coréia do Norte 2 x 2 Catar

Palestina 1 x 3 Jordânia

Omã 1 x 3 Coréia do Sul

Quirguistão 2 x 3 Uzbequistão

Emirados Árabes 0 x 1 Irã