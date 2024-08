Corinthians tem estreante contra Juventude na Copa do Brasil; veja times

Do UOL, em Santos (SP)

Juventude e Corinthians estão escalados para a partida desta quinta-feira (29), às 20h, no Alfredo Jaconi, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O técnico Ramón Díaz volta a escalar um time misto no Corinthians. A preocupação maior é com a luta contra o rebaixamento no Brasileirão. José Martínez estreia.

O Juventude de Jair Ventura vai a campo com uma equipe mais próxima do habitual no Campeonato Brasileiro.

O Corinthians é o seguinte: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Hugo; José Martínez, Raniele e Igor Coronado; Pedro Henrique, Yuri Alberto e Romero.

O Juventude também está confirmado: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira, Luís Oyama e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Ronie Carrillo.