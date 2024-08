Morte de Izquierdo deixa São Paulo 'destroçado' na Copa BR, diz Arnaldo

O comentarista Arnaldo Ribeiro, em participação no Fim de Papo desta quarta (28), avaliou que o elenco são-paulino chega para o jogo contra o Atlético-MG 'destroçado', após a morte de Izquierdo.

O comentarista entende que os jogadores do São Paulo estão abalados e que isso pode pesar em um jogo de Copa do Brasil. Na opinião de Arnaldo, o emocional pode pesar muito em jogos de mata-mata, sobrepondo questões táticas e técnicas, inclusive.

Como o São Paulo vai para o jogo? Destroçado. O elenco do São Paulo está destroçado. Os principais jogadores do São Paulo estão completamente abalados, como a gente pôde ver nas imagens após o jogo contra o Vitória. Os capitães, inclusive, Rafael, Rafinha e, sobretudo, Calleri. Os jogadores do São Paulo tomaram a frente da interlocução com parentes, amigos e família do Izquierdo. E isso em nome do clube, mais do que qualquer cartola e instituição. Foram muito dignos. Estão sendo. Como eles reagiram em um jogo desses [contra o Atlético-MG] é uma grande incógnita.

Arnaldo vê São Paulo sem chances no Brasileiro: 'Frente tripla, só o Fla'

Na opinião de Arnaldo, apenas o Flamengo tem condições de conquistar os três títulos. O jornalista destacou que o clube carioca está mais próximo do topo da tabela do Brasileiro e que ainda conta com bons reforços para o restante do ano.

