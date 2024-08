Luisa Stefani e Bia Haddad estreiam com vitória no US Open

A brasileira Luisa Stefani e sua parceira holandesa Demi Schuurs estrearam com vitória nesta quarta-feira e avançaram à segunda rodada do US Open. As duas passaram pela dupla japonesa de Eri Hozumi e Shuko Ayoama por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

"Entramos com uma mentalidade super positiva, focadas no nosso jogo principalmente. Taticamente as conhecemos super bem, treinamos juntas em Cincinnati, faz pouco tempo. Sabíamos o que fazer, era mais questão de execução", disse Luisa.

A maioria dos games foram duros, com 30 iguais, elas tiveram várias chances. Foi questão de ter paciência, ficar no jogo, continuar melhorando e criar oportunidades para fechar. Fizemos bem isso nos dois sets e nos dá outra chance de melhorar para o próximo jogo", completou.

Na próxima sexta-feira, Stefani e Schuurs buscarão vaga nas oitavas de final diante da dupla da britânica Katie Boulter e da russa Anna Kalinskaya.

Já Bia Haddad, ao lado da alemã Laura Siegemund, enfrentou dupla formada pela francesa Varvara Gracheva e pela georgiana Oksana Kalashnikova e venceu por 2 sets a 0. No duelo, que ocorreu na quadra 15, as cabeças de chave 12 conquistaram parciais de 6/3 e 6/2 e também se classificaram para a próxima fase da competição.

Após o triunfo, a brasileira exaltou sua colega de quadra e comentou sobre a estreia: "Estou muito feliz de voltar a jogar com a Laura. É uma das melhores duplistas do mundo e também muito experiente. Então é muito bacana aprender com ela", disse Bia, em entrevista ao SporTV.

"Eu saio de quadra sempre tirando alguma coisa para evoluir na dupla, mas também em simples. Acho que a gente fez uma boa estreia. É a primeira rodada e estávamos há muito tempo sem jogar juntas. Estava bem quente hoje, condições difíceis para todo mundo. Então estou bem feliz com nosso jogo", adicionou.

Bia e Siegemund voltam às quadras na sexta-feira, quando encaram a dupla das norte-americanas Clervie Ngounoue e Robin Montgomery. O horário do embate ainda não foi definido.