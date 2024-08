Como é a luxuosa mansão de Michael Jordan que está à venda desde 2012

A luxuosa e excêntrica mansão de Michael Jordan em Chicago virou dor de cabeça para o astro do basquete. Ela foi colocada à venda em 2012 e, apesar da redução considerável no valor com o passar dos anos, segue em busca de comprador.

O que aconteceu

Michael Jordan comprou a casa em 1991 e terminou de reformá-la em 1995, ano em que, já tricampeão da NBA pelos Bulls, anunciou a volta à equipe de Chicago depois de sua primeira aposentadoria.

O ex-jogador do Chicago Bulls colocou a casa à venda por US$ 29 milhões, em 2012. No ano seguinte, o valor já caiu para US$ 16 milhões, uma vez que nenhuma proposta chegou próxima do preço original.

Um leilão chegou a ser realizado para Michael Jordan enfim se livrar da casa. Houve uma oferta de US$ 13 milhões, mas, na hora de assinar os papéis, o comprador cancelou a compra.

A casa segue desabitada e sem ofertas. Um explorador urbano coletou recentemente imagens que mostram o estado de abandono da mansão, com a quadra de basquete inundada e a sala de cinema suja e abandonada.

A casa de Michael Jordan possui:

2,8 hectares de terra

9 quartos

15 banheiros

quadra de basquete com o seu logo no centro

campo de golfe

minicinema

salão de jogos

piscina

quadra de tênis

portão com o nº 23 gigante

Por que a casa não vende?

Quando você tem um imóvel tão específico e customizado, a venda se torna uma batalha difícil. Por mais atraente que a casa possa ser para os fãs do Chicago Bulls e amantes do esporte, seu grande tamanho e recursos personalizados tornam difícil encontrar o comprador certo

Adam Rosenfeld, da imobiliária Mercer Vine, em entrevista de 2016 ao site Marketwatch

Embora esteja localizada em um dos bairros mais sofisticados de Chicago, Highland Park, não está em um lugar onde as celebridades costumam procurar casas, como Beverly Hills, por exemplo

Imagem interna da mansão de Michael Jordan em Chicago Imagem: Concierge Auctions

Mansão luxuosa de Michael Jordan, em Chicago Imagem: Concierge Auctions