Flaco decide no último suspiro e Palmeiras bate São Paulo em clássico

O Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 1 neste domingo (18), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flaco López abriu o placar para o Alviverde, Luciano deixou tudo igual e Flaco, nós últimos segundos, marcou novamente para garantir a vitória palmeirense. O clássico foi quente dentro e fora de campo, com expulsões do auxiliar palmeirense João Martins e do são-paulino Luciano, além de participação decisiva do VAR.

Com o resultado, o Palmeiras foi a 41 pontos na 4ª posição da tabela e está a quatro pontos do líder Fortaleza, que pode ser ultrapassado pelo Botafogo, que enfrenta o Flamengo às 18h30 (de Brasília).

O Tricolor do Morumbi permanece com 38 pontos e caiu para a 6ª posição na tabela.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), contra o Botafogo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O Alviverde perdeu por 2 a 1 na ida e precisa buscar o resultado.

Já o São Paulo joga na quinta-feira (22), às 19h (de Brasília), contra o Nacional, no Morumbis, também pela volta da Libertadores. O Tricolor garantiu um empate por 0 a 0 jogando no Uruguai e precisa de uma vitória simples para avançar.

Um poupa, e o outro, não

Abel Ferreira escalou o Palmeiras com força máxima e Estêvão entre os titulares — mesmo com a decisão contra o Botafogo no meio de semana. Já o São Paulo escalou poucos titulares como Rafael, Arboleda e Ferreira.

Palmeiras domina ações, mas São Paulo leva mais perigo no 1º tempo

O Palmeiras aproveitou o time repleto de titulares e dominou as ações contra a equipe reserva do São Paulo. No entanto, as chances do Tricolor foram mais perigosas.

Weverton salvou o Palmeiras aos 26 minutos, quando André Silva finalizou forte cruzado após grande jogada coletiva. Foi a grande chance da primeira etapa. Três minutos depois, foi a vez de Patryck finalizar com muito perigo.

A equipe de Abel Ferreira melhorou nos minutos finais e teve um grande volumes ofensivo (fora 14 finalizações no 1º tempo, cinco delas no gol). Mas faltou acionar mais Estêvão, que participou pouco do jogos nos primeiros 45 minutos.

Palmeiras volta melhor, e São Paulo recorre a titulares

O Palmeiras começou o segundo tempo mais incisivo e conseguindo colocar Estêvão no jogo. Veiga teve uma grande chance logo aos 3 minutos, mas chutou fraco no meio do gol. Mas aos 6, Flaco abriu o placar.

O São Paulo recorreu ao banco e colocou no jogo Alan Franco, Calleri, Lucas, Luiz Gustavo e Luciano. Foi com Luciano que o Tricolor chegou ao empate. A equipe melhorou muito com as entradas dos titulares e sofreu menos.

A equipe de Abel Ferreira até fez o segundo com Lázaro, mas o VAR chamou Claus para anular o gol por interferência de Flaco López, impedido, no lance.

No último segundo, Rony cruzou, o goleiro Rafael saiu mal, e Flaco garantiu a vitória de cabeça.

Jogador do São Paulo deixa estádio de ambulância

Patryck Lanza, do São Paulo, bateu a cabeça no gramado após cair de mau jeito no jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

O lateral Patryck Lanza, do São Paulo, deixou o Allianz Parque de ambulância após sofrer queda feia no clássico contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. As imagens do vídeo são fortes.

O lateral esquerdo subiu para cabecear a bola, mas bateu a cabeça no chão ao cair. O lance ocorreu aos 16 minutos do segundo tempo.

A queda ocorreu após contato de jogo. Patryck foi tocado no ar na disputa por bola com Estêvão e acabou perdendo o equilíbrio, caindo de mau jeito.

Lances importantes

Ferreira sente lesão e é substituído logo no início. Aos 5 minutos do 1º tempo, Ferreira caiu sozinho e reclamou de dores no joelho esquerdo. O atacante recebeu atendimento, voltou a campo, mas acabou sendo substituído por Patryck.

Weverton salva o Palmeiras. Aos 26 minutos do 1º tempo, o São Paulo trocou passes rápidos, envolveu a marcação do Palmeiras e Wellington Rato saiu na cara de Weverton. O meia não conseguiu finalizar, tocou para Nestor por dentro, que encontrou André Silva. O atacante bateu cruzado com força e Weverton fez uma bela defesa na primeira grande chance do jogo.

São Paulo chega com perigo mais uma vez. Aos 29, Wellington Rato acionou Patryck nas costas da marcação. O lateral chegou em velocidade na área e bateu cruzado. A bola passou muito perto da trave de Weverton.

Primeira grande chance do Palmeiras. Aos 39, Marcos Rocha achou belo cruzamento para Veiga, que chutou de primeira da entrada da área e Rafael defendeu.

Flaco López abre o placar para o Palmeiras. Aos 6 minutos do 2º tempo, a bola ficou viva na área do São Paulo, Zé Rafael tentou a finalização, Estêvão dominou no susto e Flaco López chegou batendo para marcar o primeiro gol do jogo.

Luciano empata para o São Paulo. Aos 26 minutos do 2º tempo, André Silva recebeu bola na área, fez o pivô, tocou para trás e Luciano se apresentou. O camisa 10 bateu rasteiro e venceu Weverton.

Lázaro faz o segundo do Palmeiras, mas VAR anula por impedimento. Aos 30 minutos, Felipe Anderson ganhou dividida de Alan Franco, avançou em velocidade e cruzou rasteiro. A bola chegou em Lázaro, que de primeira chutou a marcou o segundo. No entanto, Claus foi ao VAR e anulou o gol palmeirense por impedimento de Flaco López — que interferiu na jogada durante a finalização de Lázaro.

Flaco salva no fim. Aos 56 do 2º tempo. Rony cruzou e Flaco subiu mais alto que Rafael para marcar.

Ficha técnica

Palmeiras x São Paulo - 23ª rodada do Brasileirão

Data e hora: 18 de agosto de 2024, 16h

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 35.791

Renda: R$ 3.635.550,69



Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Paulo Ziolli

VAR: Rodolpho Toski Marques

Cartões amarelos: Abel Ferreira, Gustavo Gómez, Vitor Reis (PAL); Sabino e Luciano (SAO)

Cartão vermelho: João Martins (PAL) e Luciano (SAO)

Gols: Flaco López, aos 6 minutos e aos 56 minutos do 2º tempo (PAL); Luciano, aos 26 minutos do 2º tempo (SAO)

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Gustavo Gómez e Caio Paulista (Vanderlan); Zé Rafael (Aníbal Moreno), Richard Ríos (Rony) e Raphael Veiga (Rômulo); Lázaro (Maurício), Estevão (Felipe Anderson) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Rafael, Sabino, Arboleda e Ferraresi; Moreira (Lucas Moura), Bobadilla, Michel Araújo (Luciano), Rodrigo Nestor (Luiz Gustavo) e Rato; Ferreira (Patryck) (Alan Franco) e André Silva (Calleri). Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar).