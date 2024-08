Palmeiras: 'VAR hoje foi salvo pelo gol do Flaco López', diz Alicia Klein

O gol de Flaco López que definiu a vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o São Paulo salvou o VAR de muitas críticas por ter anulado o gol de Lázaro, afirmou a colunista Alicia Klein, no Fim de Papo. Na avaliação dela, não houve interferência do atacante argentino na jogada, e o árbitro de vídeo caçou um motivo para invalidar o tento.

'Parece que o VAR busca uma maneira de anular o gol': "Para mim, não é interferência. A interferência por si só é subjetiva, tem uma certa abrangência para fazer essa avaliação, o que torna o problema ainda maior. Além da questão de ser um lance muito discutível, parece que o VAR está buscando uma maneira de anular o gol do Palmeiras. O Palmeiras vem de uma sequência de jogos em que teve dois gols anulados por impedimentos milimétricos e dois gols validados, mas que precisaram passar pelo VAR, inclusive o primeiro gol do Palmeiras que vai para análise do VAR por impedimento é um lance de um metro. Estamos emburrecendo, porque você precisa traçar uma linha para ver uma coisa que nossos olhos estão vendo".

'O VAR hoje foi salvo pelo gol do Flaco López': "Existem muitos lances como esse no futebol que parece que não vale mais, porque a gente deixou de ter uma cultura pró-gol, agora é uma cultura pró-VAR, pró-impedimento, pró qualquer maneira de você tentar anular um gol. Se você analisa a origem da jogada, o lance do Felipe Anderson não parece falta, então vamos analisar se não tem uma interferência. Dá essa sensação, porque todos os lances são avaliados assim num nível de escrutínio que não se sustenta. Me pareceu bem exagerado, e o VAR hoje foi salvo pelo gol do Flaco López. O São Paulo vai sofrer com esse gol no finalzinho, mas para a arbitragem foi um bom resultado, porque senão não se falaria de outra coisa, porque teria tirado a vitória do Palmeiras".

