Palmeiras perde para o Internacional pelo Brasileirão feminino

Neste domingo, o Palmeiras recebeu o Internacional no Estádio Doutor Jayme Cintra, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Com gols de Priscila e Belén Aquino, as visitantes venceram por 2 a 1. Giovanna Campiolo descontou para as mandantes.

Com o resultado, o Verdão segue com 25 pontos, aparecendo na quarta colocação da tabela. Já o Colorado pulou para a sétima posição, agora com 20 pontos.

O Palmeiras volta a campo pela competição na próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília), quando enfrentará o Atlético-MG. O Internacional terá compromisso no mesmo dia e horário, mas diante do Santos.

O Internacional começou melhor no jogo e abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, Priscila arrancou pela ponta esquerda, invadiu a área e bateu forte para o fundo das redes.

A resposta do Palmeiras veio aos 37 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Giovanna Campiolo cabeceou para o gol, e Gabi Morais acabou desviando contra a própria meta. A goleira Bárbara até deu um tapa para tirar, mas a árbitra afirmou que a bola já havia cruzado a linha.

Aos 24 minutas da etapa final, o Internacional marcou o gol que definiu a vitória. Gabi Morais roubou a bola no vacilo de Bruna Calderan e serviu Belén Aquino, que saiu na cara da goleira Tapia e não perdoou.