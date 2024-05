'Santos e Corinthians são uma vergonha', diz presidente de time argentino

Do UOL, em São Paulo

O presidente do Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, classificou as diretorias de Corinthians e Santos como uma "vergonha" ao falar sobre os pagamentos envolvendo Fausto Vera e Carabajal. Ele deu entrevista ao site Trivela.

Entenda a revolta

Os meio-campistas foram vendidos no meio de 2022 pelos argentinos aos paulistas. Fausto Vera se transferiu ao Corinthians em julho, enquanto Carabajal assinou com o Santos semanas depois.

Malaspina, no entanto, não recebeu a totalidade dos pagamentos por parte dos dois clubes brasileiros. A dívida corintiana é estimada em R$ 23 milhões e já está na Justiça, enquanto os santistas devem cerca de R$ 3 milhões.

O caso envolvendo o Santos recebeu novidades ontem. O clube foi notificado pela Fifa e pode sofrer mais um transfer ban — que seria o terceiro só neste ano.

O Santos nos deve esse valor mesmo e saiu agora saiu a sentença da Fifa. Por enquanto, ninguém do Santos me procurou para conversar ou avisar quando vão pagar. Queremos o pagamento à vista. O Santos tem que nos pagar já, do contrário ficarão proibidos de registrar novos jogadores. A verdade é que Santos e Corinthians são uma vergonha Cristian Malaspina, à Trivela

O presidente ainda se mostrou "arrependido" de ter feito negócio com as equipes brasileiras e reforçou a revolta diante dos acordos. "Estou totalmente arrependido de ter vendido jogadores a Santos e Corinthians. Eles não cumpriram os acordos. Por isso estão nestas situações", finalizou ele ao site.