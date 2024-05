Jogadores de futsal são atingidos por enxurrada e precisam de resgate no RS

A delegação da ACBF, time de futsal da cidade de Carlos Barbosa, na serra gaúcha, foi atingida por uma enxurrada quando retornava de uma partida no Paraná. Sem conseguir concluir viagem, o grupo precisou de resgate.

O que aconteceu

A ACBF retornava da cidade de Francisco Beltrão, no Paraná, onde na terça-feira (30) empatou com o Marreco por 2 a 2 pela Liga Nacional de Futsal.

Na altura Serra das Antas, no município de Veranópolis, o veículo que carregava o grupo foi atingido por um forte temporal e uma enxurrada.

A delegação presenciou deslizamentos de terra que impediram a sequência do caminho até Carlos Barbosa. Sem condições de retornar ou seguir em frente, eles precisaram seguir caminhando em meio a enxurrada, entre árvores e carros que foram arrastados. Ao chegar em um ponto estável, o grupo recebeu resgate até o município de Veranópolis.

Ninguém se feriu. A delegação da ACBF permanecerá em Veranópolis até que a situação nas estradas se normalize e a viagem possa prosseguir.

As tempestades que atingem o Rio Grande do Sul, ocasionando enchente em rios, deslizamentos e interrupções de estradas ocarionaram, na terça, o adiamento do duelo entre Internacional e Juventude, pela Copa do Brasil. A delegação do Ju não conseguiu descer a serra até Porto Alegre.

Mortos e desaparecidos

Até o fechamento desta reportagem, eram dez mortes confirmadas em razão das chuvas. Além disso, 21 pessoas estão desaparecidas e há mais de mil desabrigados em diversas cidades do Estado.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os temporais devem seguir nos próximos dias. Outra preocupação se dá pela cheia dos rios, atingindo diversas comunidades.

A Defesa Civil do RS e o Governador Eduardo Leite mantém monitoramento constante com avisos e orientações em suas redes sociais.

A FAB (Força Aérea Brasileira) enviou na manhã desta quarta dois helicópteros do 2º Batalhão de Aviação do Exército e 16 militares do Grupo de Busca e Salvamento da Aviação do Exército para auxiliar na remoção de famílias ilhadas, localização de desaparecidos e resgate de vítimas.