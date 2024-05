Ex-lateral revela critica de Guardiola em chegada ao Manchester City: "Time cheio de jogadores gordos"

O ex-lateral esquerdo do Manchester City, Gael Clichy, contou nesta semana alguns dos bastidores da chegada do técnico Pep Guardiola ao time inglês, em 2016. O francês revelou qual foi o primeiro discurso do treinador espanhol no clube, que criticava o peso dos jogadores.

"Guardiola chegou e disse: 'Já sabia há um ano que vinha para cá e tenho observado vocês. São um time cheio de jogadores gordos", relatou em entrevista ao podcast The Coaches Voice.

Além disso, Gael Clichy, atualmente auxiliar de Thierry Henry na seleção sub-21 da França, também expôs uma regra imposta por Guardiola, que chegou até mesmo a deixar jogadores sem treinar.

"Ele tinha a regra dos dois quilos. Se você pesava dois quilos a mais do que ele considerava seu peso máximo, você não treinava. Vi jogadores que não treinaram durante duas semanas", afirmou.

Com Guardiola no comando, o francês realizou 39 jogos, sendo titular em 35. Apesar disso, foi uma das vítimas da grande reformulação do elenco ao final daquela temporada e deixou o Manchester City rumo ao Basaksehir, da Turquia.