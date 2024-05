Ronaldo se despede do Cruzeiro em texto nas redes sociais: "Momento de passar o bastão"

Nesta terça-feira, em texto publicado em seu Instagram, Ronaldo se despediu do Cruzeiro após dois anos e quatro meses à frente da SAF do clube mineiro. Na última segunda-feira, o Cabuloso anunciou que a negociação de Ronaldo para Pedro Lourenço, após semanas de conversações, foi fechada. Segundo o clube, eles assinaram um acordo para aquisição da totalidade das ações da Tara Sports Brasil, empresa detentora de 90% do Cruzeiro SAF.

O ex-mandatário, que seguirá como integrante do Conselho de Administração do Cruzeiro, avaliou seu trabalho com orgulho. "Posso dizer com orgulho que abrimos as portas que estavam quase fechando e outras que nem existiam. O estado terminal em que assumi o clube é página virada. O time desacreditado, invisibilizado, com o programa de sócio-torcedor abandonado e CTs deteriorados, ficou no passado."

"Hoje temos um Cruzeiro com novas perspectivas, muito mais organizado, fortalecido, que aprendeu e cresceu como instituição; que alcançou metas, melhorou processos e investiu em infraestrutura, com reflexos notáveis nas categorias de base e no futebol feminino; que depois de três anos rebaixado, em nove meses, sob a nossa gestão, retornou à elite (o acesso mais rápido da história da Série B!) e foi campeão com seis rodadas de antecedência (outro recorde!); um Cruzeiro na Série A e na Sulamericana, com a maior receita já atingida de patrocinadores na camisa", continuou Ronaldo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ronaldo (@ronaldo)

No texto, Ronaldo destacou sem compromisso com o clube e elogiou a torcida. "No curto prazo, vieram os primeiros resultados em campo. Não foram frutos do acaso. Trabalhamos arduamente no extracampo. E vocês, Nação Azul, muito além da arquibancada. Ativos, presentes, potentes. Com voz, força e paixão. Defendendo, motivando, apoiando, cobrando e torcendo. Não teríamos conseguido sem vocês."

"Chegou o momento de passar o bastão. Não pra qualquer pessoa, não por qualquer dinheiro nem por qualquer razão. Não sem me importar com o futuro do clube, não sem ouvir vocês, não sem a certeza de que não há ninguém melhor e mais apaixonado que o meu sucessor para liderar novos capítulos de prosperidade na história do nosso gigante", continuou.

?Tem determinação, foco, vontade de vencer. Sabemos o que é o Cruzeiro, a exigência que é o Cruzeiro. Aqui me sinto em casa.? ?? Alexandre Mattos falou sobre a emoção de estar de volta ao Maior de Minas e iniciar o trabalho junto à gestão do Pedrinho.#DiaNaToca completo:... pic.twitter.com/XJFG6D2rWx ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) April 30, 2024

Revelado no Cruzeiro, o ex-jogador cravou que a equipe 'nunca sairá de seu coração' e que continuará no Conselho. "Sairei oficialmente do controle da SAF, mas do meu coração o Cruzeiro nunca saiu e nunca sairá. Seguirei como membro do Conselho de Administração, acreditando no futuro cabuloso em construção e na nova gestão. Mais que isso, seguirei torcendo por vocês. Com vocês."