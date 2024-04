Fagner compartilha vídeo de Diego Ribas em apoio a Cássio: 'Me identifico'

Diego Ribas gravou um vídeo em apoio a Cássio após o desabafo feito pelo goleiro do Corinthians, e o lateral Fagner compartilhou a publicação nas redes sociais.

O que aconteceu

O ex-meia afirmou que o desabafo é compreensível e que se identifica com algumas falas de Cássio. O ídolo corintiano disse que está procurando ajuda psicológica por causa da pressão sofrida e que tem a impressão de que é culpado por "tudo de errado" no clube.

Diego Ribas ainda disse que "sentia exatamente o mesmo" no final de sua passagem pelo Flamengo e que só Cássio sabe quando será o momento de parar. Citando Buffon, ele complementou que o goleiro de 36 anos tem que ter sua história respeitada e ser cobrado pontualmente pelos erros.

Fagner repostou o vídeo e destacou a opinião do ex-jogador. "Você foi bem demais nas suas palavras. Só digo uma coisa, parabéns", comentou o lateral alvinegro.

Fagner compartilhando vídeo de Diego Ribas em apoio ao goleiro Cássio Imagem: Reprodução/Instagram/Diegoribas10

Será que chegou a hora de Cássio deixar o Corinthians? Depois da derrota para o Argentinos Juniors, o goleiro com 12 anos de Corinthians, mais de 700 jogos, nove títulos, desabafou. Demonstrou um cansaço, principalmente mental, e como é compreensível. Eu me identifico com algumas falas quando ele diz: 'Parece que tudo é culpa minha'. Dos quase 300 jogos que fiz com a camisa do Flamengo, seis anos e meio, tinha alguns momentos que eu sentia exatamente o mesmo. Diego Ribas, via Instagram

Papel de liderança: "E é impressionante quando você cumpre o teu papel de liderança com excelência, com coragem, com resiliência, suportando todas as frustrações do processo, aquilo é visto por parte das pessoas como uma afronta. E aquilo que deveria ser respeitado é usado contra você. Aí vem análises rasas: 'Ele tem que ir embora', 'Está velho', 'Estou enjoado da cara dele'. E isso vejo que acontece algumas vezes com o Cássio. Saiba que esses mais de 700 jogos e nove títulos foram conquistados, não dados. É uma história, e essa história tem que ser no mínimo respeitada".

Buffon como exemplo: "E nós, amantes do futebol, temos que ser imparciais na hora de fazer qualquer tipo de análise, assim como faziam com Buffon, com 19 anos na Juventus, as pessoas respeitavam a história dele, mas não deixavam de criticar pontualmente os erros que ele cometia. É o mesmo que temos que fazer, que as conquistas sejam respeitadas. E, Cássio, fica aqui o meu respeito pela sua história, e só você sabe quando encerrar sua linda história".

O desabafo de Cássio

Futuro em aberto. "A cobrança faz parte, mas não quando passa do limite das coisas. No passado, era um dos mais velhos, era 'fulano', 'ciclano'... neste ano fiquei e sabia que a cobrança seria grande. Errei em alguns gols? Errei sim, mas parece que tudo de errado no Corinthians é minha culpa. Eu sou o culpado de tudo, sabe? Se eu sou o culpado, de repente é melhor eu sair e seguir meu caminho."

Pressão. "Eu sou o capitão do time, sou o jogador mais velho, estou aí. Às vezes, é difícil, também sou um ser humano. Eu erro, não me eximo de erro. O treinador decide, o presidente decide. Se eu estiver atrapalhando o Corinthians e não estiver agradando... para mim está muito difícil também."

Vilão? "Tudo que acontece de errado no Corinthians sobra para mim. O time não faz gol? A culpa é do Cássio. O time não joga bem? A culpa é do Cássio. Toma gol de pênalti? A culpa é do Cássio."

Situação do time. Sou muito honesto nas coisas que falo, tenho humildade de saber quando erro. Confesso que é um momento difícil, a gente tem que abrir o olho, tem muita coisa pela frente. Este começo de temporada tem que ser de aprendizado e crescimento. Temos que melhorar."