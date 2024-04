Bia Haddad deslancha após discutir com árbitra e avança no WTA de Madri

Duas semanas depois da derrota brasileira diante da Alemanha na Billie Jean King Cup, em São Paulo, Beatriz Haddad Maia voltou ao circuito mundial nesta quinta-feira, no WTA 1000 de Madri, na Espanha. O retorno não poderia ter sido melhor. Diante da italiana Sara Errani, que esteve no top 10 até 2014, a brasileira, atual número 14 do mundo, impôs sua potência, controlou a maioria dos pontos e, após uma discussão com a árbitra de cadeira no meio do segundo set, disparou no placar para vencer com folga por 6/3 e 6/2.

Por ser a cabeça de chave número 11 do torneio, a paulista de 27 anos fez sua estreia na segunda rodada e, por isso, classificou-se à terceira fase com o triunfo de hoje. Sua próxima adversária será a americana Emma Navarro, 23ª do ranking, que também venceu nesta quinta-feira. Ela aplicou 6/2 e 6/1 em cima da argentina Nadia Podoroska.

Diante de Errani, Bia dominou os minutos iniciais e abriu 5/0, sem dar chances à italiana. Errani esboçou uma reação quando tentou adotar uma postura mais agressiva e até devolveu uma das quebras de saque no primeiro set, mas não teve como evitar que a brasileira fechasse em 6/3. Na segunda parcial, o jogo foi equilibrado e sem quebras até o quarto game. No quinto, Bia finalmente conseguiu a primeira quebra e disparou no placar. Depois de uma discussão com a árbitra de cadeira no sexto game, quando sacava em 0/30, a paulista encaixou uma ótima sequência, salvando seu saque e voltando a dominar a partida.

"Primeira rodada sempre é um jogo duro. A Sara é muito competitiva. Independentemente da idade, do torneio e do piso, ela mentalmente compete em todos os pontos. Estou feliz com meu trabalho de hoje. Não era um jogo fácil. A gente sabia que ia ser duro. Eu teria que ser corajosa e pisar para a frente, buscar a rede o máximo possível. Estou feliz. Houve alguns detalhes a melhorar, mas é tênis, hoje eu não quis ser perfeita, então vamos ter mais uma oportunidade de trabalhar melhor no próximo", disse a brasileira à ESPN após a partida.

O duelo com Navarro, na terceira rodada, será um obstáculo mais complicado no que é o primeiro torneio de Bia no saibro europeu em 2024. A americana estava fora do top 100 até maio do ano passado e vem em grande ascensão, somando vitórias importantes. Este ano, foi campeã do WTA 250 de Hobart, na Austrália, e alcançou as quartas de final em Indian Wells e as oitavas em Miami e Charleston. Apenas nesta temporada, já derrotou nomes como Aryna Sabalenka (#2 do mundo), Jasmine Paolini (#14) e Elina Svitolina (#17).

Discussão com árbitra

Bia já tinha uma quebra de vantagem sobre Errani no segundo set, mas tinha seu saque ameaçado quando uma discussão com a árbitra de cadeira deixou a brasileira irritada, mas ainda mais concentrada e precisa. No lance, após uma bola duvidosa de Errani, Bia bateu um forehand e mandou a bola para fora. Logo depois que sua bola saiu, contudo, a paulista olhou a marca deixada pela bola de Errani e argumentou com a árbitra de cadeira que a italiana havia mandado a bola fora. A oficial, contudo, argumentou que a brasileira deveria ter mostrado a marca antes do fim do ponto - ou seja, antes da bola da brasileira ir para fora. A decisão deixou o placar em 0/30, no saque da brasileira, mas Bia venceu os pontos seguintes e não só evitou a quebra como deslanchou no placar, vencendo todos os games até o final.

"A bola [da Errani], pra mim, foi fora. Pela regra, você bate na bola, olha a marca e, depois, pode marcar. De fato, eu errei a bola, mas eu bati e olhei a marca. Foi minha primeira reação. A árbitra falou que a minha reação não foi tão rápida. Posso até ver depois, mas isso acontece. Somos humanos. Eu posso ter errado, ela pode ter errado. Na hora, a gente está na quadra ali, a gente está competindo... Acontece!"

Nas duplas, defendendo o título

Bia conquistou o título de duplas do WTA 1000 de Madri no ano passado, por isso tem 1000 pontos a defender no ranking da modalidade. Em 2024, contudo, ela não reeditará a parceria com a bielorrussa Victoria Azarenka. A paulista optou por jogar ao lado da compatriota Ingrid Martins. Elas não são cabeças de chave e vão estrear contra duas tenistas da casa: Cristina Bucsa e Sara Sorribes Tormo. A partida ainda não está na programação do torneio.

A outra representante brasileira nas duplas é Luisa Stefani, atual número 10 do mundo. A paulista de 26 anos joga ao lado da holandesa Demi Schuurs. As duas são as cabeças de chave número 3 do torneio e estrearão contra a polonesa Magda Linette e a chinesa Shuai Zhang.