Renato Augusto espera que crise interna não interfira no Fluminense em campo

O Fluminense entrará em campo nesta quinta-feira diante do Cerro Porteño sob um clima de tensão. Isso porque, após a vitória contra o Vasco, quatro jogadores foram afastados da equipe por indisciplina: John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur. O meia Renato Augusto espera que a polêmica não influencie no trabalho do elenco no jogo da Libertadores.

"Foi uma surpresa para nós, faz um tempo que não vemos coisas assim", disse o atleta, em entrevista ao canal Jornada 1902. "É ruim para todos, o clube e os próprios atletas", emendou o experiente meia.

Apesar de invicto na Libertadores, o Fluminense não está em situação confortável no grupo A. O Tricolor soma 4 pontos junto com o Colo-Colo, do Chile, enquanto o Cerro está logo atrás com 3. Uma derrota no Paraguai pode complicar a vida do time carioca.

"Não podemos deixar que tudo isso que aconteceu interfira dentro de campo. Vamos focar no jogo e não criar mais problemas", emendou Renato Augusto.