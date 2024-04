Lorient x Paris Saint-Germain: confira prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Francês

Lorient e Paris Saint-Germain se enfrentam, nesta quarta-feira, pela 29ª rodada do Campeonato Francês. A partida será disputada no Estádio Yves Allainmat, a partir das 14h (de Brasília). Sem saber o que é perder há 24 partidas no campeonato nacional, o PSG busca administrar sua já confortável vantagem de 11 pontos na ponta da tabela.

A série invicta do PSG é SURREAL ? pic.twitter.com/5pvGwTOXEs ? Ligue 1 Português (@Ligue1_POR) April 23, 2024

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão do canal fechado ESPN4 e da plataforma de streaming STAR+.

Assine o STAR+. Estreia de séries, filmes e os esportes ao vivo da ESPN, quando quiser, onde quiser.

PONTUAÇÃO



Lorient - 26 pontos em 29 partidas - iniciou a rodada no 17º lugar



Paris Saint-Germain - 66 pontos em 29 partidas - iniciou a rodada no 1º lugar

ESCALAÇÕES



Lorient



Yvon Mvogo; Formose Mendy, Nathaniel Adjei e Souleymane Isaak Touré; Panos Katseris, Tiemoué Bakayoko, Imrân Louza e Théo Le Bris; Ayman Kari e Julien Ponceau; Mohamed Bamba



Técnico: Régis Le Bris

Paris Saint-Germain



Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira e Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé e Bradley Barcola



Técnico: Luis Enrique

ARBITRAGEM



O jogo será apitado pelo árbitro Marc Bollengier.