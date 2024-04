Goiás x São Paulo: confira informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro sub-20

O São Paulo volta a campo pela quarta rodada do Brasileirão sub-20 nesta quarta-feira. O rival da vez será o Goiás, às 15h30 (de Brasília), no Olímpico (GO).

O Tricolor quer se recuperar do início abaixo no torneio, com apenas um ponto conquistado em três confrontos. Em seu último compromisso, a equipe perdeu do Botafogo por 3 a 1 e caiu para 19ª e penúltima colocação.

Comandado por Menta, o São Paulo deve ir a campo da seguinte forma: Felipe Preis; Igor, Lucas Loss, Osorio e Miranda; Cauã Lucca, Ferreira e Hugo; Ganael, Ryan Francisco e Caio

? Ontem, o time Sub-20 do São Paulo venceu o Audax por 4 x 0, pelo Campeonato Paulista! Confira os gols! ?? Faisal

? Ryan Felipe

? Paulinho#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/FqIk61fNVU ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 21, 2024

Por outro lado, o Goiás está no meio da tabela, com quatro pontos. O primeiro revés do Esmeraldino no torneio aconteceu na terceira rodada, quando foi superado pelo Fluminense.

Em busca de se recuperar, o time deve ser escalado da seguinte forma: Catula; Guilherme Cardoso, Mandovani, Anthony, Xavier e Júlio Cesar; Larson, Pedrinho Barros, Hwascar e Halerrandrio.

O árbitro do confronto será Rubens Paulo Rodrigues dos Santos, auxiliado por Jonny Kamenach Rocha e Danilo Bonifacio Vieira.