Escalação do São Paulo: Zubeldía encerra preparação para enfrentar o Barcelona-EQU

A escalação do São Paulo é um tanto quanto misteriosa para o duelo desta quinta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Nesta quarta, no estádio George Capwell, casa do Emelec, o técnico Luis Zubeldía encerrou a preparação do Tricolor para o confronto e não deu qualquer tipo de pista sobre a equipe que entrará em campo no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

O treino desta quarta-feira foi o primeiro de Zubeldía com todos os jogadores relacionados. Na segunda-feira, ele trabalhou com parte do elenco, já que os jogadores que atuaram na vitória sobre o Atlético-GO fizeram trabalho regenerativo. Na terça-feira, o argentino ficou de fora das atividades para resolver sua documentação.

As atividades começaram ainda no hotel, onde a comissão técnica passou um vídeo aos jogadores. Em seguida, a delegação partiu para o estádio George Capwell. Inicialmente houve um aquecimento e um trabalho tático, que contou com os últimos ajustes feitos por Zubeldía. Após isso, foram realizados exercícios de finalização e aperfeiçoamento de bola parada.

Zubeldía teve apenas três dias para decidir quem escalar e como o São Paulo irá jogar contra o Barcelona de Guayaquil, equipe que conhece bem, mas que jamais derrotou nesta sua segunda passagem pela LDU, último clube do treinador argentino antes de se transferir para o Tricolor.

Justamente pela falta de tempo para começar a dar sua identidade ao time, Zubeldía não deve promover muitas mudanças em relação ao último jogo do São Paulo, contra o Atlético-GO. O esquema com três zagueiros, entretanto, não deve ser mantido, uma vez que o treinador argentino costuma ter em suas equipes uma primeira linha defensiva formada por quatro atletas (dois zagueiros e dois laterais).

A escalação do São Paulo para enfrentar o Barcelona-EQU deve contar com Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Luciano, Galoppo e André Silva; Calleri.

Luiz Gustavo, que era cogitado para voltar a ser relacionado contra o Barcelona de Guayaquil, não viajou para o Equador, focando na reta final da recuperação de uma lesão no tendão de Aquiles, assim como Moreira.

Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e James Rodríguez (lesão na região posterior da coxa direita) são os outros desfalques do São Paulo para a partida.

Pesa a favor do São Paulo o fato de Luis Zubeldía ser um profundo conhecedor do adversário desta quinta-feira, uma vez que se acostumou a enfrentá-lo nos últimos anos, quando comandou a LDU e foi, inclusive, campeão do Campeonato Equatoriano e da Copa Sul-Americana em 2023.