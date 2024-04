David Luiz projeta partida do Flamengo contra o Bolívar: "Muito difícil"

O Flamengo entra em campo pela Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em confronto contra o Bolívar, em La Paz. O zagueiro David Luiz falou sobre o desempenho recente da equipe e projetou a partida diante dos bolivianos.

"Não podemos nos contentar só com aquilo que a gente vem fazendo. Temos que melhorar, crescer. Sabemos que será um jogo muito difícil, com altitude e todas adversidades. Mas vamos em busca da vitória, com nosso plano de jogo e nossa estratégia bem plantada, da melhor maneira possível, que esse é nosso objetivo", disse à FlaTV.

David Luiz e Gerson atenderam a Nação que está em todo lugar do Mundo.?? ???#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/7kfoiEdPh1 ? Flamengo (@Flamengo) April 24, 2024

David Luiz ainda respondeu sobre qual postura da equipe a torcida do Flamengo poderá esperar contra o Bolívar.

"Um time sério, que vai brigar a todo instante pela vitória. Esse é nosso objetivo maior no jogo", falou.

Para este confronto, o Flamengo terá o desfalque de jogadores importantes. Enquanto Allan e Léo Pereira estão fora por conta de problemas médicos, Arrascaeta, Pedro, Pulgar, Varela e Ayrton Lucas foram poupados e não viajaram para a Bolívia.

O Flamengo ocupa a segunda posição do Grupo E da Libertadores, com quatro pontos conquistados. O Bolívar, por sua vez, é o líder, com seis pontos.