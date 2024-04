Com reservas, Flamengo toma gols de brasileiros e perde do Bolívar pela Libertadores

O Flamengo ficou em situação complicada na briga pela liderança do Grupo E da Libertadores. Os rubro-negros perderam por 2 a 1 para o Bolívar-BOL, nesta quarta-feira, em La Paz. Os dois gols da equipe boliviana foram marcados por jogadores brasileiros, Chico da Costa e Bruno Sávio. Viña cravou o gol do Flamengo.

Com o resultado, os bolivianos chegaram a nove pontos e lideram o Grupo E na competição. Já os cariocas seguem com quatro, na segunda posição.

Na próxima rodada, o Flamengo viaja para encarar o Palestino, no Chile. Já o Bolívar duela contra o Millonarios, na Colômbia.

O jogo

O Bolívar começou com tudo e abriu o placar logo com um minuto. Francisco da Costa aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

Só que o Flamengo não sentiu o revés e chegou ao empate aos quatro minutos. Após boa troca de passes, Viña entrou na área e tocou na saída do goleiro.

O empate fez o Bolívar voltar a pressionar em busca do gol. No entanto, a zaga rubro-negra passou a impedir os lance3s de perigo dos donos da casa. O Flamengo tentava avançar com lançamentos, sem sucesso.

Somente aos 25 minutos, Pato Rodríguez recebeu passe na área e chutou para grande defesa de Rossi. O Flamengo respondeu em chute de fora da área de Viña. O confronto permaneceu aberto, com as duas equipes em busca do gol, mas pecando nas finalizações.

O Bolívar voltou a assustar aos 41 minutos. Francisco da Costa aproveitou cruzamento rasteiro e mandou na rede pelo lado de fora. Depois, Saucedo chutou para boa defesa de Rossi. Assim, o Flamengo conseguiu manter a igualdade no placar até o intervalo.

No segundo tempo, os bolivianos pressionaram nos primeiros minutos e quase marcaram com Bruno Sávio. Depois, Francisco da Costa entrou na área e finalizou com perigo.

De tanto insistir, os donos da casa chegaram ao segundo aos 16 minutos. Em avanço rápido, a bola chegou em Bruno Sávio na área. O jogador finalizou sem chance para Rossi.

Somente depois do revés, o Flamengo foi para o ataque. Bruno Henrique e Lorran viram o goleiro Lampe impedir o empate. Nos minutos finais, o Bolívar diminuiu o ritmo e permitiu ao Flamengo avançar com mais intensidade. Só que os rubro-negros pouco incomodaram os donos da casa e saíram de campo com a derrota de La Paz.

FICHA TÉCNICA



BOLÍVAR 2 X 1 FLAMENGO

Local: Estadio Hernando Siles, em La Paz (BOL)



Data: Quarta-feira, 24 de abril de 2024



Horário: 21h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Alex Herrera (VEN)



Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)



VAR: Silvio Trucco (ARG)

GOLS

BOLÍVAR: Francisco da Costa, aos 2 minutos do primeiro tempo; Bruno Sávio, aos 17 minutos do segundo tempo



FLAMENGO: Viña, aos 4 minutos do primeiro tempo

BOLÍVAR: Lampe, Saavedra (Paz), Orihuela, Jesús Sagredo e José Sagredo; Justiniano, Saucedo, Ramiro Vaca (Erwin Vaca) e Bruno Sávio (Henry Vaca); Pato Rodríguez e Francisco da Costa



Técnico: Flavio Robatto

FLAMENGO: Rossi, Fabrício Bruno, Léo Ortiz (Matheus Gonçalves) e David Luiz; Wesley, Igor Jesus, Gerson, De la Cruz (Lorran) e Viña; Victor Hugo (Luiz Araújo) e Bruno Henrique



Técnico: Tite