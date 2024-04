Bruno Henrique e Fabrício Bruno lamentam derrota do Flamengo contra o Bolívar pela Libertadores

O Flamengo foi derrotado pelo Bolívar, nesta quarta-feira, em La Paz pelo placar de 2 a 1. O resultado complicou a situação dos Rubro-Negros pensando na liderança do Grupo E da Libertadores. O zagueiro Fabrício Bruno admitiu que o adversário soube fazer valer a questão da altitude.

"Viemos aqui bastante modificados. A equipe da casa conseguiu usar muito bem a altitude. Sabem tocar bem a bola, tem o tempo de bola certo. Agora é pensar na sequência no Campeonato Brasileiro e só depois pensar nos últimos três jogos da Fase de Grupos", disse.

?? Agustín Rossi se lució con una gran atajada pese a la derrota de #Flamengo ante #Bolivar ? CONMEBOL #Libertadores#GloriaEterna pic.twitter.com/yjrTQA25wV ? CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 25, 2024

O atacante Bruno Henrique foi outro que destacou a dificuldade em atuar em La Paz e ressaltou que o foco é vencer o restante das partidas em casa pela competição.

"A análise foi que quando a gente conseguia aproximar, conseguíamos fazer algo. Quando vinha a bola longa ficava muito difícil. A bola anda muito, fica difícil de dominar. Agora é vencer os jogos dentro de casa para buscar os pontos. Sabemos que a Libertadores tem vários jogos difíceis", declarou o camisa 27.

O Flamengo volta a campo pela Libertadores apenas no dia 7 de maio, contra o Palestino, no Chile. Os cariocas somam quatro pontos na competição e ocupam a segunda colocação. O Bolívar, que segue com 100% de aproveitamento, lidera com nove unidades.