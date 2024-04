Bruno Henrique dispara contra altitude após derrota do Fla: 'É desumano'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo perdeu sua invencibilidade de 22 jogos na temporada ao ser derrotado por 2 a 1 para o Bolívar, nesta quarta-feira (24), pela Libertadores. Para o atacante Bruno Henrique, a altitude de 3.637 metros da cidade boliviana de La Paz é "desumana".

É um pouco desgastante. Não estamos acostumados com a altitude, acabamos sentindo mais o fôlego. Quando a gente precisa, não vem. É desumano, mas fazer o quê? É da Libertadores

Bruno Henrique, à TV Globo

Fabrício Bruno: "Eles sabem usar o fator altitude"

O zagueiro Fabrício Bruno avalia que o Bolívar soube usar a altitude a seu favor, principalmente na questão do tempo de bola.

Estávamos com uma equipe bastante modificada, foi um jogo muito difícil. Eles sabem usar muito o fator altitude, o tempo de bola, a velocidade a mais. Foram felizes nos gols, mas é ter tranquilidade e cabeça no lugar, pois não tem nada perdido. Temos que voltar as atenções para o Brasileiro e depois temos mais três jogos para conquistar nossa vaga

Fabrício Bruno, à TV Globo

A invencibilidade do Fla durou 22 partidas. Foram 15 vitórias, sete empates, 39 gols marcados e apenas cinco sofridos antes da derrota nesta quarta-feira (24).

O Bolívar disparou na liderança do Grupo E com nove pontos. O Rubro-Negro é o segundo, com quatro, mas pode ser ultrapassado nesta quinta (25) pelo Millonarios, que tem um e enfrenta o Palestino.