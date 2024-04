Brasileiro Thiago Wild supera russo e avança à 2ª rodada do Masters 1000 de Madri

O tenista brasileiro Thiago Wild, número 63 do ranking da ATP, superou o russo Roman Safiullin (42º) nesta quarta-feira por 2 a 0 na estreia do Masters 1000 de Madri, na Espanha. O atleta paranaense venceu os dois sets por 6/4 em uma partida que demorou 1h24min.

Com o triunfo, Thiago se classificou para a segunda rodada da competição e irá enfrentar o italiano Lorenzo Musetti, número 29. O confronto será realizado nesta sexta-feira, com horário ainda a definir.

Esta será a segunda vez que os tenistas duelam. Anteriormente, eles disputaram a final do US Júnior de 2018 e o brasileiro saiu vencedor.

Na estreia, Wild conseguiu ser consistente e controlar bem o jogo. O brasileiro teve um ótimo desempenho nos saques durante o primeiro set, com 74% de acerto. No segundo, ele aproveitou as jogadas arriscadas de Roman Safiullin e garantiu a vitória em seu primeiro match point.