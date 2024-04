Emprestado pelo Palmeiras, Rafael Navarro tem se destacado nos últimos últimos jogos da MLS

O atacante Rafael Navarro está emprestado pelo Palmeiras ao Colorado Rapids, dos EUA, desde julho do ano passado. Apesar de um início sem muito brilho pelo clube norte-americano, o brasileiro parece ter se encontrado e é um dos destaques da equipe nos últimos jogos.

De acordo com o Sofascore, nas últimas seis partidas disputadas, Rafael Navarro balançou as redes em quatro oportunidades e contribuiu com uma assistência, totalizando cinco participações em gol.

Ainda neste período, o atleta que pertence ao Palmeiras finalizou 10 vezes (seis ao gol), converteu 100% de suas chances claras de marcar um gol (4/4) e sofreu duas penalidades. Além disso, ele possui uma média de 2,5 finalizações para fazer um tento.

Rafael Navarro nos últimos 6 jogos pelo Colorado Rapids: ??4 gols (!)

??1 assistência

?97 mins p/ participar de gol (!)

?100% conversão de chances claras (4/4!)

?10 finalizações (6 no gol!)

??2.5 finalizações p/ marcar gol (!)

?2 pênalti sofridos

?Nota Sofascore 7.52 ??? pic.twitter.com/h15AEv88IS ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 16, 2024

Um dos gols marcados por Rafael Navarro foi no jogo contra o Inter Miami, equipe que possui grandes estrelas do futebol mundial, como Messi, Suárez, Sérgio Busquets e Jordi Alba, todos ex-Barcelona. Na ocasião, a partida terminou empatada em 2 a 2, com o camisa 10 argentino marcando um dos tentos do time de Miami.

O contrato de empréstimo de Navarro com o Colorado Rapids é válido até 30 de junho deste ano. O time norte-americano tem a opção de, ao fim do acordo, comprar 80% dos direitos do centroavante por 5 milhões de doláres (cerca de R$ 26,4 milhões).

Atualmente, o Colorado Rapids é o quinto colocado da Conferência Oeste da MLS, com 12 pontos, apenas três atrás do líder Los Angeles Galaxy. O próximo compromisso da equipe será neste sábado, contra o FC Dallas.