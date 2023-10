NBA levará PodPah e influenciadores de motorhome a todos os times da liga

Do UOL, em São Paulo

A NBA Brasil anunciou um novo programa que terá participação de Igão e Mítico, apresentadores do podcast PodPah.

O que aconteceu

O "Na Estrada" levará brasileiros às 30 franquias da NBA. Igão e Mítico, do Podpah, embarcarão nessa jornada junto com os influenciadores de basquete Caio Teixeira e Sidney Dois por Cento.

As visitas aos times da NBA serão à bordo de um motorhome customizado. O "Na Estrada" terá acesso a bastidores e entrevistas exclusivas com astros da liga.

A jornada pelos Estados Unidos começa com o atual campeão da NBA. O Denver Nuggets será o primeiro time a receber os influenciadores brasileiros.

"Na Estrada" estará disponível no canal da NBA Brasil no YouTube. O primeiro episódio vai ao ar em 31 de outubro. Os capítulos serão publicados às terças e às sextas, às 19h (de Brasília), até 29 de dezembro.