Thamiris reclama que Mateus ajudou sister em prova: 'Tem que ter maldade'

Enquanto três duplas seguem na disputa pela liderança do BBB 25, Thamiris apontou que Mateus vacilou ao ajudar Eva em um momento de distração da sister.

O que aconteceu

Após mais de 12h de prova, a irmã de Camilla comentou com Vitória Strada que Mateus ajudou Eva durante um momento decisivo. A atriz foi eliminada às 11h17, após cochilar durante a disputa.

Na dinâmica, após o fim da contagem das moedas, a dupla do participante que chegou mais próximo do número deve apertar o botão e girar a roleta. Caso não conclua essa ação no tempo determinado, a dupla está eliminada.

Thamiris apontou que Mateus alertou duas vezes Eva para que ela apertasse o botão. A sister estava distraída e não viu que o nome dela apareceu no telão.

Ao saber que isso aconteceu, Vitória chamou Mateus para que eles conversassem. "Tem que ter raciocínio. Tem que ter maldade. Elas colocam a gente no paredão", alertou a nutricionista. "Não vou dar na mão de quem me bota [na berlinda]", Thamiris ainda afirmou.

Três duplas ainda seguem na disputa pela liderança. Além de Thamiris e Camilla, ainda estão na prova Renata e Eva, Maike e Gabriel.

Acompanhe atualizações

12:19: Prova completa 12h. Três duplas continuam na disputa.

11:18: Vitória Strada é desclassificada da prova por dormir. Três duplas continuam.

10:24: Vinícius é eliminado da prova pela rodada eliminatória. Quatro duplas continuam.

10:19: Prova completa 11h. Cinco duplas continuam na disputa.

09:19: Prova completa 10h. Cinco duplas continuam na disputa.

08:29: Os gêmeos desistem da prova. Cinco duplas seguem no jogo.

08:19: Prova completa 9h. Seis duplas continuam na disputa.

07:41: Diego Hypolito é eliminado da prova pela rodada eliminatória. Seis duplas continuam.

07:19: Prova completa 8h. Sete duplas continuam na disputa.

06:55: Giovanna desiste da prova. Sete duplas seguem no jogo.

06:19: Prova completa 7h e oito duplas seguem no jogo.

05:47: Guilherme e Joselma são a segunda dupla eliminada. Oito duplas continuam na disputa.

05:19: Prova completa 6h. Nove duplas estão no jogo.

04:19: Prova chega a 5h. Nove duplas seguem na disputa.

03:19: Prova completa quatro horas, com nove duplas em jogo.

03:17: Diogo e Vilma são a primeira dupla eliminada da prova.

02:19: Prova completa três horas, com dez duplas em jogo.

01:52: Gracyanne chorou na Prova do Líder ao relembrar período que viveu nas ruas.

01h19: Prova completa duas horas. Dez duplas estão em jogo.

00h19: Prova completa uma hora, com dez duplas em jogo.

23h19: Início da prova.

