Pedro Novaes sobre ser galã: 'Machão conquistador hoje é bem cafona'

Pedro Novaes, 28, desabafa sobre rótulo de galã, em entrevista ao Extra.

O que aconteceu

Protagonista de "Garota do Momento" (Globo), o ator falou sobre ser um galã de novela da nova geração. "Antes, o galã era enquadrado no lugar do machão, do conquistador. Hoje em dia, isso é bem cafona. Acredito que estamos ressignificando esse conceito."

Ainda estou entendendo sobre isso, confesso, mas acho que o galã ainda segue esse tom sexual, só que está mais humanizado, mostra suas fragilidades Pedro Novaes

Filho de Marcello Novaes, 62, e Letícia Spiller, 51, Pedro não nega a semelhança com o pai, mas reforça a sua individualidade. "Eu me acho parecido com meu pai; atualmente, ainda mais. Para mim, isso não é nenhum problema. Continuo sendo eu e sou diferente dele em várias questões. Sou de outra geração, né?"