Como Drew Barrymore mudou a vida de Steven Spielberg: 'estava obcecado'

Steven Spielberg, 78, e Drew Barrymore, 49, se conheceram há mais de 40 anos, quando ele a dirigiu no clássico "E.T. O Extraterrestre" (1982). Foi o primeiro papel de destaque da atriz, que tinha apenas seis anos de idade.

O que aconteceu

Em painel no TCM Classic Film Festival, em Nova York, no sábado (25), os dois relembraram "E.T". Emocionada, Drew Barrymore agradeceu mais uma vez pela oportunidade de ter atuado no longa vencedor quatro Oscar e dois Globo de Ouro.

Acho que E.T., para mim, é o filme do qual mais me orgulho, porque mudou minha vida. Tudo em minha vida é sobre como um ser humano acreditou em mim, e essa é a vida que eu tento honrar todos os dias Drew Barrymore

Para Spielberg, o filme também causou uma revolução em sua vida pessoal. Mais uma vez o diretor contou como viu o desejo pela paternidade aflorar enquanto gravava E.T. ao lado de Drew Barrymore e os demais atores mirins.

Até aquele ponto — 1981, 1982 — eu estava fazendo apenas filmes. Essa era minha vida. Eu estava obcecado em contar histórias, mas dirigir E.T. me fez querer ser pai pela primeira vez. Nunca tinha pensado sobre isso até E.T. Steven Spielberg, diretor

Drew Barrymore na infância ao lado de Steven Spielberg Imagem: Getty Images

Há três anos, Spielberg já havia revelado como seus objetivos mudaram após sua relação com Drew e o elenco de crianças de E.T. Após o longa, ele teve sete filhos, que hoje têm idades entre 28 e 48 anos.

Eu não queria ter filhos porque não era uma equação que fazia sentido para mim, já que eu estava indo de filme em filme, de roteiro em roteiro. Isso nunca passou pela minha cabeça até a metade de E.T.. Eu fui um pai naquele filme, especialmente com a Drew, que tinha apenas 6 anos Spielberg, Turner Classic Movies Film Festival, em 2022

E.T. O Extraterrestre teria sido o filme que Spierberg mais viu, dentre aqueles que dirigiu. "Parcialmente porque mostrei o filme para todos os meus filhos", explicou.

Eu tenho sete filhos e seis netos. Eu mostrei o filme para todos os meus filhos e para alguns dos meus netos. Alguns ainda são muito pequenos. Eu sempre fico preocupado deles se assustarem com o E.T., e quero que saibam, antes de chegar na parte surpreendente, o que esperar. Spielberg, em 2025