BBB: Gracyanne e Giovanna avaliam Queridômetro após briga: 'Choro resolve?'

Gracynne Barbosa e Giovanna analisaram os emojis distribuídos no Queridômetro esta quinta-feira (30) após discussão no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Vários integrantes da casa estavam chateados com Eva e Renata após o almoço especial do Big Fone, que foi transmitido na sala. Giovanna, aliás, teve um bate-boca com a dupla de bailarinas.

A chateação, no entanto, não foi demonstrada pelos demais brothers na dinâmica do dia seguinte. "Esse Queridômetro ou não significa nada, ou as pessoas são muito cagonas de dar as coisas", avaliou a veterinária.

Gracyanne admitiu que esperava ver a irmã enviando um coração partido para Maike. "Ia dar, mas esqueci. Ia dar cobra para Renata e Eva, mas elas fizeram todo o choro ontem", justificou Giovanna.

A influencer fitness recordou uma fala de Thamiris. A nutricionista afirmou que não costumava dar emojis ruins por não gostar de receber. "Acho que faz parte da dinâmica", discordou Giovanna.

Não precisa dar cobra, vômito, mas um coração partido... É tipo: 'Poxa, fiquei chateada' , avaliou Gracyanne.

Alguns minutos depois, Gracy retomou o assunto. "Até porque, foi bem ruim - eu achei - a forma como foi colocada. Até a Vitória assim: 'Vamos separar os dois'. Mas a Vitória também falou que ficou sensibilizada quando as viu chorando. Choro resolve tudo, então?", comentou.

Não senti a menor vontade de conversar, pedir desculpa. Continuar com o mesmo pensamento. Foram falsas e erraram ali. E ela nem falou mais nada de mim, foi mais pelos outros que tomei as dores , pontuou Giovanna.

A veterinária também acredita ser o alvo das bailarinas. "Gritei com elas na cozinha, né? A Vitória sensibilizou, foi lá. Ontem na festa a gente não interagiu em nenhum momento. Elas estavam interagindo com a Camilla, com a Thamiris, com a Vitória. Menos comigo. Também não faço questão. Não curo da tarde para a noite, prefiro que nem fique forçando a barra", concluiu.