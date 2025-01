Victor Sampaio fala de término com Fernanda Paes Leme: 'Você me deu o maior presente'

Fernanda Paes Leme surpreendeu seus seguidores na manhã desta quarta-feira, 29, quando anunciou o fim do relacionamento com o empresário Victor Sampaio, com quem tem uma filha, Pilar, de nove meses.

Em seguida, foi a vez de Sampaio se manifestar. Pelas redes sociais, ele disse que o post era mais uma homenagem do que um anúncio. "É uma homenagem pra minha parceira dos últimos quatro anos, uma pessoa maravilhosa, especial, parceira, com quem tive a sorte de passar quatro anos", escreveu.

"Nunca nos desrespeitamos, nos xingamos, levantamos a voz um pro outro e por isso resolvemos nos separar da mesma forma como iniciamos!! Com muito amor e respeito, com chave de ouro", continuou o empresário.

Victor Sampaio revelou que o casal se separou em dezembro do ano passado, mas resolveu manter o segredo. Segundo o empresário, somente familiares e amigos mais próximos sabiam da decisão de ambos.

"No fundo, já sabíamos que não iríamos mais continuar como um casal já faz uns meses. Mas até para isso, fomos maduros e parceiros, sabendo que até para uma separação precisaríamos estar bem e conectados. Por isso, esperamos passar por todas as turbulências que estávamos vivendo, tanto como casal como em termos individuais, para tomarmos essa decisão em conjunto", explicou.

Para selar o fim do relacionamento, a família fez uma viagem a Noronha, onde Fernanda e Victor se conheceram. "Olhamos para esse momento não como um fim, mas como um recomeço de uma nova e bonita relação. Uma relação de amizade e de família, uma nova história", comentou Victor.

"Você me deu o maior presente que eu poderia ter recebido, minha filha, minha Neza Beleza!! Saiba que vocês são e sempre serão minha prioridade, minha família!! Amo vocês!! Contem comigo para o que der e vier!! Sempre seremos fechamento!!", finalizou a homenagem.