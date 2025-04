João Gabriel muda visual após BBB 25 e fãs questionam: 'Cadê o caipira?'

Eliminado na reta final do BBB 25 (Globo), João Gabriel surgiu nas redes sociais com um novo visual e chamou a atenção dos fãs do programa.

O que aconteceu

O salva-vidas de rodeio publicou uma imagem onde aparece com camisa preta, acessório no braço e um cabelo sem o topete característico que usou na casa. "Boa noite, turma. Até já."

A ausência do visual 'agro' que usou na casa foi alvo de comentários. "Quase não reconheci o 'mínino bão' sem a camisa xadrez", comentou um.

Outros também questionaram. Comentários como "cadê o caipira" e "o cowboy se foi" foram enviados por fãs do programa.

Boa noite, turma! Até já já pic.twitter.com/BIqCcZSbB1 -- João Gabriel (@gabrielgemimof) April 24, 2025

