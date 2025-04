Laura Keller posa de biquíni durante retiro de tantra yoga: 'Entrega total'

Laura Keller, 37, publicou registros de sua participação em um retiro de tantra yoga.

O que aconteceu

Nas imagens, a atriz aparece de biquíni, relaxando em meio à natureza e confraternizando com as demais mulheres presentes no evento. "Em um momento de total entrega com minhas companheiras de retiro. Sem maquiagem, cabelo bagunçado, roupas simples... Apenas a energia da natureza, a conexão com o interno e o prazer de compartilhar com todas essas deusas", escreveu ela, na legenda da publicação do Instagram.

Nos comentários do post, muita gente elogiou a beleza e a mente aberta de Laura. "Te admiro demais, Laura! Deusa em todos os sentidos!", escreveu uma seguidora. "Faça somente aquilo que te faz bem", recomendou outra.

Laura Keller ficou conhecida ao interpretar Luziane no seriado "Pé na Cova" (Globo). Posteriormente, ela saiu como vencedora da primeira temporada do reality show Power Couple Brasil (Record), ao lado de seu então marido, Jorge Sousa.