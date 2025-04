Renata conta planos após vencer BBB 25 e vontade de Dança dos Famosos

Em entrevista ao Gshow, a campeã do BBB 25 Renata falou sobre os planos após vencer o reality show.

O que Renata disse

A bailarina reforçou a importância da dança em sua vida "Eu quero continuar dançando. Eu já falei para várias pessoas, eu vou dançar até o dia que o meu corpinho não aguentar mais. [Mas] Não consigo mais uma agenda de competição. Demanda muito tempo de ensaio. A gente ensaia sábado, domingo, feriado, todos os dias.

Renata citou a possibilidade de participar de alguma competição de dança, como a Dança dos Famosos. "A não ser que eu tivesse um desafio, alguma competição específica para participar, um Dança dos Famosos, talvez [...] Se for um espetáculo, um projeto que eu me propuser a fazer, eu vou mergulhar de cabeça e vou ter o maior prazer porque eu amo muito."

A campeã também reforçou que quer ajudar o projeto social de dança onde conheceu Eva ainda na infância. "A gente já viu aquela escola, em muitos momentos, beirando a fechar, de dificuldade mesmo de conseguir [dinheiro]. É uma escola que tem um custo alto pelo atendimento que a gente tem, o número de meninas.

Eu sei o quanto aquilo foi importante para gente, na nossa vida. Então, no que a gente puder ajudar, com voz, com apoio, com o que for, com certeza, podem contar com a gente. Porque eu sei o quanto faz diferença na vida de muitas meninas e meninos. Renata

Renata falou também sobre a loucura da rotina após vencer o reality e garantiu que dará atenção aos fãs. "A rotina está meio louca e muito nova ainda. Estou tentando me adaptar, é muita coisa. Eu estou vivendo muita coisa ao mesmo tempo, mas vou tentar, óbvio, sempre estar dividindo com eles. Porque foram as pessoas que votaram e vibraram muito para que estivesse aqui nesse lugar. Então, todo carinho e troca que eu puder dar sempre, vai ser maravilhoso"

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas