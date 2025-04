Globo volta a admitir que errou ao beneficiar Collor em debate contra Lula

A Globo voltou a admitir que "errou" na edição do debate entre Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, candidatos à presidência da República em 1989, que foi ao ar no Jornal Nacional e beneficiou Collor, que saiu vencedor daquela disputa.

O que aconteceu

Globo relembrou o episódio durante edição especial do Globo Repórter, que foi ao ar hoje, em comemoração pelos 60 anos da emissora. "O Jornal Nacional inovou, acompanhou a história, mas algumas vezes foi questionado", diz a narração, antes de William Bonner, atual editor-chefe do JN, falar sobre o "erro" cometido pela emissora na edição daquele debate.

Bonner destacou que o JN deu maior tempo de tela a Collor, mas ressaltou que o episódio serviu como aprendizado para o jornalismo da Globo. "Qualquer seleção de trechos sempre vai poder ser questionada, e foi isso que aconteceu. Além do que a edição deixou o tempo total de fala de Collor maior que o tempo de Lula, foi um aprendizado importante", afirmou.

A Globo reconheceu o erro de tentar editar um debate político e os textos e vídeos que esclarecem esse episódio, com uma grande riqueza, estão disponíveis também no site do Memória Globo.

-- William Bonner

Na sequência, a voz narradora ressaltou o aprendizado com aquela edição do debate presidencial. "Revisitar e aprender com os erros do passado é um caminho de fortalecimento do jornalismo e da democracia", afirmou.

Collor e Lula foram os candidatos principais na disputa presidencial de 1989. Naquele ano, Collor venceu com 55% dos votos válidos, em uma campanha fortemente marcada pela televisão. A edição tendenciosa da TV Globo em favor de Collor em um debate é o episódio mais célebre. Décadas depois, a Globo admitiu o erro. Lula, que foi eleito presidente pela primeira vez em 2002, acusou a emissora carioca de fazer uma "mutreta" para prejudicá-lo.