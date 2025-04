Chico: Elenco do Power Couple me faz sentir que sou melhor que todos eles

Os 14 casais do Power Couple Brasil 2025 foram anunciados nesta semana, e a nova edição estreia no próximo dia 29. Chico Barney e Bárbara Saryne analisaram os escolhidos durante o Central Splash nesta sexta-feira (25).

Um dos destaques foi o casal Dhomini, campeão do BBB 3 e sua esposa, Adriana. Ele já se envolveu em algumas polêmicas desde que se tornou famoso, e chegou até ser condenado por agressão contra um ex-sócio e advogado.

Chico também cita a escalação do humorista Eros Prados, outro personagem que acumula polêmicas em sua vida pública. Em uma entrevista ao "The Noite", ele já afirmou responder a pelo menos 50 processos .

Um homem fora do tempo, um cidadão inominável, coisas horrorosas que ele diz e que ele faz, e eu acho que o Ministério Público vai adorar a participação dele e do Eros. Se os dois forem amigos, é capaz da Record sair do ar

Chico Barney

É bom ter gente na TV pra gente discordar também. Eu quero ter raiva do Dhomini. Quero dizer:' Eu sou melhor que você, eu tenho uma mente mais evoluída que você'. Eu quero sentir isso

Chico Barney

