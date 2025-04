Advogado de Sean "Diddy" Combs defende estilo de vida "swinger"

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - O advogado de Sean "Diddy" Combs disse a um juiz nesta sexta-feira que o estilo de vida "swinger" é comum, expondo parte da estratégia do magnata do hip-hop para garantir uma absolvição das acusações de tráfico sexual depois que ele rejeitou uma oferta de acordo.

O promotor federal Madison Smyser divulgou a oferta de acordo e a rejeição de Combs em uma audiência no tribunal federal de Manhattan, logo após o advogado de Combs, Marc Agnifilo, falar em defesa de seu cliente. Smyser não forneceu detalhes sobre a oferta.

Combs, de 55 anos, se declarou inocente de acusações que incluem conspiração para extorsão e tráfico sexual por supostamente coagir mulheres a participar de elaboradas performances sexuais conhecidas como "Freak Offs" com profissionais do sexo.

O rapper e fundador da Bad Boy Records argumentou que a atividade sexual descrita pelos promotores era consensual.

Em uma audiência com o juiz distrital federal Arun Subramanian em Manhattan, Agnifilo disse que a crença de Combs de que não era inapropriado ter vários parceiros ou contratar acompanhantes mostrou que ele nunca teve a intenção de cometer crimes.

"É relevante para a intenção do réu o fato de haver um estilo de vida chamado swingers, chame-o como quiser, no qual ele participava, que ele poderia ter considerado apropriado", disse Agnifilo. "Parte do motivo pelo qual as pessoas acham que é apropriado é o fato de ser comum."

Outra promotora, Maureen Comey, pediu ao juiz que impedisse Combs de oferecer provas sobre outras pessoas importantes não relacionadas ao seu caso que haviam contratado acompanhantes.

Agnifilo disse que a defesa não faria isso, mas tinha o direito de estabelecer que o suposto mau comportamento era "parte de um estilo de vida".

Espera-se que o julgamento dure de oito a dez semanas. A seleção do júri começa em 5 de maio, com as alegações iniciais agendadas para 12 de maio.

Também conhecido durante sua carreira como Puff Daddy e P. Diddy, Combs é creditado por ter ajudado a transformar rappers e cantores de R&B como Mary J. Blige, Faith Evans, Notorious B.I.G. e Usher em estrelas nas décadas de 1990 e 2000.

Mas os promotores disseram que seu sucesso escondia um lado sombrio.

Eles dizem que ele usava ameaças de violência física e corte de apoio financeiro para coagir as mulheres a participarem dos "Freak Offs".

Os promotores afirmam que as apresentações eram, em geral, eventos de dias inteiros, alimentados por drogas, durante os quais Combs às vezes gravava e se masturbava. Smyser disse que os jurados veriam vídeos de alguns encontros.

Combs está preso no Brooklyn desde setembro. Ele pode pegar décadas de prisão se for condenado.