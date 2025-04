Justin Bieber desabafa sobre perseguição, critica Hollywood e cita Diana: 'Tem que parar'

Justin Bieber usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 25, para se manifestar sobre mais um episódio de perseguição por paparazzi em Los Angeles, após novas polêmicas. Em uma das publicações, ele compartilhou um vídeo em que aparece sendo seguido por fotógrafos. "Isso tem que parar", escreveu na legenda.

O cantor compartilhou textos em tom de desabafo, sobre a pressão da fama, o comportamento da mídia e os próprios sentimentos diante da situação. "Todo mundo me dizendo pra sair de LA. Você acha que eu vou ser intimidado a ponto de sair do lugar onde minha influência é mais necessária?", escreveu.

O cantor também questionou o efeito de se afastar das situações difíceis em vez de enfrentá-las: "Como podemos fazer a diferença se fugimos da escuridão?".

Em outra parte da publicação, ele falou sobre o ambiente superficial de Hollywood, dizendo que já se envolveu nesse tipo de dinâmica. "Eu também já me deixei levar pela natureza transacional de Hollywood. É constrangedor, mas, dito isso, não quero mais ter nada a ver com isso, agora que sou um adulto com esposa e filho", afirmou.

Bieber expressou o desejo de viver de forma mais autêntica e próxima da cultura, longe de relações pautadas apenas por interesse: "Só quero estar imerso na cultura, aprendendo com todo mundo, e ser alguém que defende e promove amor e igualdade".

O artista comparou sua realidade à da princesa Diana, que morreu em 1997 após um acidente de carro durante uma perseguição de paparazzi em Paris. "Pessoas já tiveram que morrer por causa disso. A princesa Diana é a primeira que vem à mente", escreveu.

Sem citar nomes, ele também criticou os que tentam se beneficiar de sua imagem: "Estou perdoando aqueles que buscam me usar e abusar de mim só porque querem lucrar às minhas custas - ou porque a inveja faz com que queiram me diminuir".