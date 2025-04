Roxelle recusa pedido de namoro e tem final inesperado em 'Volta por Cima'

No último capítulo da novela "Volta por Cima" (Globo), Roxelle (Isadora Cruz) recusa o pedido de namoro de Jô (Vitor Sampaio).

O que vai acontecer

Após viver um romance abusivo com Gerson Barros (Enrique Diaz), Roxelle não se mostra disposta a iniciar um novo relacionamento. Mesmo assim, ela recebe uma declaração de amor de Jô.

O capanga de Osmar (Milhem Cortaz) pede para namorar com a loira com quem já teve um romance no passado. "Eu quero é dizer que eu sou louco por você, Roxelle. E quero uma nova chance", fala o irmão de Sebastian (Fábio Lago).

Roxelle afirma que não quer namorar, mas diz para Jô que eles podem ficar sem compromisso. "Tudo bem, eu te dou outra chance da gente... se divertir. Porque eu não quero mais que isso. Não quero compromisso, não quero apego, não quero", responde ela.

