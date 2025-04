Leão: Climão entre Bella Campos e Cauã Reymond pode ser marketing

Um suposto desentendimento entre Cauã Reymond e Bella Campos, protagonistas de Vale Tudo, movimentou as redes sociais. Questionado sobre o assunto durante os bastidores das gravações, o ator negou qualquer tensão entre eles. No Splash Show, Leão Lobo afirmou que a polêmica tem "cheiro" de marketing.

O colunista do UOL destacou que o assunto acabou rendendo bastante assunto nas redes sociais —o que refletiu, obviamente, no interesse do público pela novela.

Eu sou muito acusado de ter sempre visão de que as coisas são armadas na Globo. Fiquei até quieto, não falei nada. Mas logo de cara pensei: 'isso está cheirando a marketing'.

Leão Lobo

Leão citou a novela "O Sétimo Guardião", protagonizada por Marina Ruy Barbosa. Quando a trama foi exibida, em 2018, surgiu o boato de que a atriz estava se relacionado com José Loreto, então casado com Débora Nascimento.

Quem está lá dentro é quem pode dizer se percebeu que foi marketing. Às vezes até o elenco da novela não percebeu, se foi tão tramado só entre ela e ele e a direção. Mas que rendeu, rendeu. Funcionou. A novela está subindo, e ela é ótima.

Leão Lobo

